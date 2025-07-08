Що в РФ сказали про відновлення поставок зброї для ЗСУ - деталі

Речник Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї в Україну. Він заявив, що це нібито не сприятиме зусиллям щодо "мирного врегулювання конфлікту".

Про це пишуть росЗМІ.

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Він заявив, що у Путіна зрозуміли, що поставки озброєнь Україні тривають.

"Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями", — коментує Пєсков.

Також Пєсков заявив, що в Кремлі вважають "дії" Трампа такими, що "не відповідають спробам сприяти мирному врегулюванню", і додав, що європейські країни обрали курс на "продовження бойових дій".

Нагадаємо, що під час телефонної розмови Дональд Трамп запевнив Володимира Зеленського у продовженні допомоги.

Раніше у Міноборони США заявили, що Пентагон відправить Україні додаткове оборонне озброєння.