Що в РФ сказали про відновлення поставок зброї для ЗСУ - деталі

У РФ оцінили заяву Трампа про відновлення поставки зброї Україні
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї в Україну. Він заявив, що це нібито не сприятиме зусиллям щодо "мирного врегулювання конфлікту".
Про це пишуть росЗМІ.
Що в РФ сказали про відновлення поставок зброї для ЗСУ
Він заявив, що у Путіна зрозуміли, що поставки озброєнь Україні тривають.
"Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями", — коментує Пєсков.
Також Пєсков заявив, що в Кремлі вважають "дії" Трампа такими, що "не відповідають спробам сприяти мирному врегулюванню", і додав, що європейські країни обрали курс на "продовження бойових дій".
Нагадаємо, що під час телефонної розмови Дональд Трамп запевнив Володимира Зеленського у продовженні допомоги.
Раніше у Міноборони США заявили, що Пентагон відправить Україні додаткове оборонне озброєння.
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