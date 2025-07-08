Что в РФ сказали о возобновлении поставок оружия для ВСУ - детали

В РФ оценили слова Трампа о возобновлении поставки оружия Украине
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия в Украину. Он заявил, что это якобы не будет способствовать усилиям по "мирному урегулированию конфликта".
Об этом пишут росСМИ.
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Он заявил, что у Путина поняли, что поставки вооружений Украине продолжаются.
"Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями", — комментирует Песков.
Также Песков заявил, что в Кремле считают "действия" Трампа такими, что "не соответствуют попыткам способствовать мирному урегулированию", и добавил, что европейские страны выбрали курс на "продолжение боевых действий".
Напомним, что во время телефонного разговора Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского в продолжении помощи.
Ранее в Минобороны США заявили, что Пентагон отправит Украине дополнительное оборонительное вооружение.
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