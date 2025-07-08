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Главная Новости дня В РФ оценили слова Трампа о возобновлении поставки оружия Украине

В РФ оценили слова Трампа о возобновлении поставки оружия Украине

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 14:48
Что в РФ сказали о возобновлении поставок оружия для ВСУ - детали
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия в Украину. Он заявил, что это якобы не будет способствовать усилиям по "мирному урегулированию конфликта".

Об этом пишут росСМИ.

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Он заявил, что у Путина поняли, что поставки вооружений Украине продолжаются.

"Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями", — комментирует Песков.

Также Песков заявил, что в Кремле считают "действия" Трампа такими, что "не соответствуют попыткам способствовать мирному урегулированию", и добавил, что европейские страны выбрали курс на "продолжение боевых действий".

Напомним, что во время телефонного разговора Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского в продолжении помощи.

Ранее в Минобороны США заявили, что Пентагон отправит Украине дополнительное оборонительное вооружение.

владимир путин ВСУ Дональд Трамп Дмитрий Песков Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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