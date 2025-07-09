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Трамп відповів на прохання України щодо ще однієї системи Patriot

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 23:30
Трамп підтвердив прохання України щодо ще однієї системи Patriot
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна звернулася з проханням надати ще одну зенітно-ракетну систему Patriot. За його словами, адміністрація розглядає це питання, однак він підкреслив, що таке озброєння є вкрай дорогим.

Про це Трамп сказав журналістам у середу, 9 липня.

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"Вони хотіли би цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Ми маємо на нього поглянути. Дуже дорога. Дуже дорога система", — сказав Трамп.

Він також додав, що йому дуже шкода, що доводиться витрачати такі великі кошти на війну, якої б не сталося, якби він залишався президентом.

"Знаєте, коли ви говорите про таку систему, як ця, дуже складну, з величезною кількістю грошей, і вони роблять це, тому що хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Отже, ми дивимося на це", — сказав президент.

Трамп також висловив свою думку щодо масштабної атаки Росії, під час якої було запущено понад 700 дронів.

"Я намагаюся дати людям зрозуміти, що я не в захваті від того, що відбувається. Це війна, якої не повинно було бути... Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп зробив заяву щодо Володимира Путіна, водночас натякнувши на можливість введення нових санкцій проти Росії.

Дональд Трамп також підтвердив своє прагнення відновити постачання зброї Україні, що вже викликало реакцію з боку Кремля.

Дональд Трамп військова допомога ППО війна в Україні Patriot
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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