Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення про постачання оборонного озброєння Україні. Він заявив, що воно було ухвалене через ставлення Володимира Путіна до людей.

Про це американський лідер повідомив під час зустрічі зі своїм кабінетом міністрів у Білому домі у вівторок, 8 липня.

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За словами Трампа, російський лідер "не ставиться до людей належним чином", саме тому Сполучені Штати й вирішили надати Україні відповідну підтримку.

"Путін не поважає людське життя, і саме це стало однією з причин, чому ми надсилаємо Україні певне оборонне озброєння", — наголосив Трамп.

Він також додав, що особисто схвалив це рішення під час свого президентства.

Трамп заявив, що російське вторгнення в Україну стало можливим через провал Сполучених Штатів в Афганістані. За його словами, хаотичне виведення американських військ у 2021 році продемонструвало слабкість, яку Володимир Путін сприйняв як "шанс" для нападу на сусідню державу.

"Він би не наважився. Але після того, що сталося в Афганістані, він побачив вікно можливостей", — зазначив Трамп.

Також політик наголосив, що не схвалює дії російського лідера: "Я не задоволений Путіним. Він убиває багато людей — як українських, так і своїх власних солдатів".

У зв’язку з цим, за словами Трампа, у США наразі розглядають можливість запровадження нових жорстких санкцій проти Росії.

На запитання журналіста, чи планує він особисто діяти щодо Путіна, Трамп ухильно відповів: "Я вам не скажу — це може бути маленьким сюрпризом!".

Раніше під час телефонної розмови Трамп запевнив Президента України Володимира Зеленського у продовженні надання допомоги.

Після цього прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї в Україну.