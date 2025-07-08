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Трамп объяснил, почему он возобновил поставки оружия в Украину

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Дата публикации 8 июля 2025 20:43
Почему Трамп возобновил поставки оружия в Украину - детали
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение о поставках оборонительного вооружения Украине. Он заявил, что оно было принято из-за отношения Владимира Путина к людям.

Об этом американский лидер сообщил во время встречи со своим кабинетом министров в Белом доме во вторник, 8 июля.

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Почему Трамп возобновил поставки оружия в Украину

По словам Трампа, российский лидер "не относится к людям должным образом", именно поэтому Соединенные Штаты и решили предоставить Украине соответствующую поддержку.

"Путин не уважает человеческую жизнь, и именно это стало одной из причин, почему мы посылаем Украине определенное оборонительное вооружение", — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что лично одобрил это решение во время своего президентства.

Трамп заявил, что российское вторжение в Украину стало возможным из-за провала Соединенных Штатов в Афганистане. По его словам, хаотичный вывод американских войск в 2021 году продемонстрировал слабость, которую Владимир Путин воспринял как "шанс" для нападения на соседнее государство.

"Он бы не решился. Но после того, что произошло в Афганистане, он увидел окно возможностей", — отметил Трамп.

Также политик подчеркнул, что не одобряет действия российского лидера: "Я не доволен Путиным. Он убивает много людей — как украинских, так и своих собственных солдат".

В связи с этим, по словам Трампа, в США сейчас рассматривают возможность введения новых жестких санкций против России.

На вопрос журналиста, планирует ли он лично действовать в отношении Путина, Трамп уклончиво ответил: "Я вам не скажу — это может быть маленьким сюрпризом!".

Ранее во время телефонного разговора Трамп заверил Президента Украины Владимира Зеленского в продолжении оказания помощи.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия в Украину.

США владимир путин Дональд Трамп военная помощь Украина
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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