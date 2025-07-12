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Гетманцев спрогнозував дефіцит платіжних операцій цьогоріч

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 23:02
Гетманцев заявив про дефіцит платіжних операцій
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна продає менше, аніж купує. Крім того, він спрогнозував можливий дефіцит платіжних операцій у 2025 році.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

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Гетманцев про дефіцит платіжних операцій в Україні

За словами нардепа, прогнозований дефіцит платіжних операцій в Україні у 2025 році — більш ніж 16%.

Гетманцев зазначив, що наразі в країні існує дисбаланс поточних операцій. За його словами — у 2024 році дефіцит був на рівні 8,4%. А у 2025 прогнозований — 16,5%.

"Це дуже великий відсоток. І це свідчить про те, що ми продаємо менше, ніж купуємо. І це дуже погано. Це і тиск на гривню, тиск на макрофінансову стабільність", — пояснив голова Комітету ВРУ з питань фінансів.

Водночас Гетманцев зауважив, що якби ця різниця покривалася коштом прямих іноземних інвестицій, це було б нормально, бо створювались нові робочі місця й Україна продавала б свої товари. Але, як зазначив нардеп, різниця покривається коштом неритмічної допомоги наших партнерів.

Раніше Гетманцев говорив про те, що в Україні досі немає системи масового страхування військових ризиків.

Також нардеп заявляв, що завдяки конференції з відновлення України в Італії вдалося створити коаліцію.

Данило Гетманцев гроші Україна економіка фінанси
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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