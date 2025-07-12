Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев спрогнозировал дефицит платежных операций в этом году

Гетманцев спрогнозировал дефицит платежных операций в этом году

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 23:02
Гетманцев заявил о дефиците платежных операций
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина продает меньше, чем покупает. Кроме того, он спрогнозировал возможный дефицит платежных операций в 2025 году.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев о дефиците платежных операций в Украине

По словам нардепа, прогнозируемый дефицит платежных операций в Украине в 2025 году — более 16%.

Гетманцев отметил, что сейчас в стране существует дисбаланс текущих операций. По его словам — в 2024 году дефицит был на уровне 8,4%. А в 2025 прогнозируемый — 16,5%.

"Это очень большой процент. И это свидетельствует о том, что мы продаем меньше, чем покупаем. И это очень плохо. Это и давление на гривну, давление на макрофинансовую стабильность", — объяснил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов.

В то же время Гетманцев отметил, что если бы эта разница покрывалась за счет прямых иностранных инвестиций, это было бы нормально, потому что создавались новые рабочие места и Украина продавала бы свои товары. Но, как отметил нардеп, разница покрывается за счет неритмичной помощи наших партнеров.

Ранее Гетманцев говорил о том, что в Украине до сих пор нет системы массового страхования военных рисков.

Также нардеп заявлял, что благодаря конференции по восстановлению Украины в Италии удалось создать коалицию.

Даниил Гетманцев деньги Украина экономика финансы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации