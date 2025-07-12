Гетманцев заявил о дефиците платежных операций

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина продает меньше, чем покупает. Кроме того, он спрогнозировал возможный дефицит платежных операций в 2025 году.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

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По словам нардепа, прогнозируемый дефицит платежных операций в Украине в 2025 году — более 16%.

Гетманцев отметил, что сейчас в стране существует дисбаланс текущих операций. По его словам — в 2024 году дефицит был на уровне 8,4%. А в 2025 прогнозируемый — 16,5%.

"Это очень большой процент. И это свидетельствует о том, что мы продаем меньше, чем покупаем. И это очень плохо. Это и давление на гривну, давление на макрофинансовую стабильность", — объяснил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов.

В то же время Гетманцев отметил, что если бы эта разница покрывалась за счет прямых иностранных инвестиций, это было бы нормально, потому что создавались новые рабочие места и Украина продавала бы свои товары. Но, как отметил нардеп, разница покрывается за счет неритмичной помощи наших партнеров.

Ранее Гетманцев говорил о том, что в Украине до сих пор нет системы массового страхования военных рисков.

Также нардеп заявлял, что благодаря конференции по восстановлению Украины в Италии удалось создать коалицию.