В Україні немає документа щодо розвитку країни, — Гетманцев

Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що завдяки конференції з відновлення України в Італії вдалося створити коаліцію. Вона повинна разом з Кабміном розробити план відновлення.

Про це Гетманцев сказав в ефірі Новини.LIVE.

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"Але найголовніше — це створення коаліції відновлення. Власне вона повинна разом з Кабміном розробити план відновлення", — сказав Гетманцев.

Він нагадав, що перший план відновлення був представлений у 2022 році в Лугано. Тоді сам депутат, як секретар Ради з відновлення України, був відповідальний за його розробку.

Тоді документ був деталізований на 24 напрями і містив дороговказ щодо розвитку країни як на час війни, так і на час повоєнної відбудови і розбудови як члена ЄС. Він передбачав 750 мільярдів євро фінансування в різних формах — як від допомоги держав-партнерів, так і приватні інвестиції.

"Але на жаль за три роки він не був формалізований Кабміном і не став реальним документом, а залишився проєктом", — уточнив Гетманцев.

На його думку, те, що Президент України Володимир Зеленський взяв участь у цьому заході — може свідчити, що Кабмін запустить реальний план, який би міг бути дороговказом розвитку у всіх напрямках.

Нагадаємо, журналістка Галина Остаповець побувала на конференції з відновлення України у Римі та підбила підсумки заходу.

А голова Мінцифри Михайло Федоров підтвердив, що українські дрони-перехоплювачі вже працюють проти російських безпілотників.