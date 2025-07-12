В Украине нет документа по развитию страны, - Гетманцев

Украина еще не имеет документа по развитию — Гетманцев объяснил
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что благодаря конференции по восстановлению Украины в Италии удалось создать коалицию. Она должна вместе с Кабмином разработать план восстановления.
Об этом Гетманцев сказал в эфире Новини.LIVE.
Восстановление Украины
"Но самое главное — это создание коалиции восстановления. Собственно она должна вместе с Кабмином разработать план восстановления", — сказал Гетманцев.
Он напомнил, что первый план восстановления был представлен в 2022 году в Лугано. Тогда сам депутат, как секретарь Совета по восстановлению Украины, был ответственен за его разработку.
Тогда документ был детализирован на 24 направления и содержал указатель по развитию страны как на время войны, так и на время послевоенного восстановления и развития как члена ЕС. Он предусматривал 750 миллиардов евро финансирования в различных формах — как от помощи государств-партнеров, так и частные инвестиции.
"Но к сожалению за три года он не был формализован Кабмином и не стал реальным документом, а остался проектом", — уточнил Гетманцев.
По его мнению, то, что Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в этом мероприятии — может свидетельствовать, что Кабмин запустит реальный план, который бы мог быть указателем развития во всех направлениях.
Напомним, журналистка Галина Остаповец побывала на конференции по восстановлению Украины в Риме и подвела итоги мероприятия.
А глава Минцифры Михаил Федоров подтвердил, что украинские дроны-перехватчики уже работают против российских беспилотников.
Читайте Новини.LIVE!