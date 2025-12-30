Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе перемогти Росію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без США Україна не зможе перемогти у війні проти Росії. Зокрема, мова йде про військову підтримку.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News.

Що сказав Зеленський про важливість підтримки з боку США

Під час бесіди ведучий спитав, чи вважає Зеленський, що Україна могла б перемогти або завершити війну на своїх умовах, якщо США припинять підтримку. У відповідь президент сказав наступне:

"Якщо говорити прямо — чи можемо ми перемогти без американської підтримки? Ні, не можемо. По-перше, всі солдати думатимуть лише про свої родини. Без американської підтримки ми не можемо захищати небо. Навіть зараз це дуже складно. Американська підтримка ракетами для протиповітряної оборони є справді дуже допоміжною та сильною в будь-якому разі", — сказав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що Росія застосовує сотні й тисячі дронів та ракет, і навіть за нинішнього рівня допомоги захист повітря залишається надзвичайно складним.

Росія використовує сотні, тисячі дронів і ракет — ви це бачите. Протиповітряної оборони недостатньо.

"На полі бою ми використовуємо частину зброї, яку купуємо в Америки — боєприпаси, артилерію тощо. Без цього ми, звісно, не можемо перемогти", — додав президент.

Нагадаємо, 29 грудня Зеленський підбив підсумки своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він зазначив, що вони змогли досягти домовленостей щодо гарантій безпеки та пакету підтримки для України після закінчення війни.

Також президент сказав журналістам, що присутність міжнародних військ в Україні є необхідною складовою гарантій безпеки.