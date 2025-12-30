Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна не зможе перемогти без США, — Зеленський

Україна не зможе перемогти без США, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 03:07
Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе перемогти Росію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без США Україна не зможе перемогти у війні проти Росії. Зокрема, мова йде про військову підтримку.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Зеленський про важливість підтримки з боку США

Під час бесіди ведучий спитав, чи вважає Зеленський, що Україна могла б перемогти або завершити війну на своїх умовах, якщо США припинять підтримку. У відповідь президент сказав наступне:

"Якщо говорити прямо — чи можемо ми перемогти без американської підтримки? Ні, не можемо. По-перше, всі солдати думатимуть лише про свої родини. Без американської підтримки ми не можемо захищати небо. Навіть зараз це дуже складно. Американська підтримка ракетами для протиповітряної оборони є справді дуже допоміжною та сильною в будь-якому разі", — сказав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що Росія застосовує сотні й тисячі дронів та ракет, і навіть за нинішнього рівня допомоги захист повітря залишається надзвичайно складним.

Росія використовує сотні, тисячі дронів і ракет — ви це бачите. Протиповітряної оборони недостатньо.

"На полі бою ми використовуємо частину зброї, яку купуємо в Америки — боєприпаси, артилерію тощо. Без цього ми, звісно, не можемо перемогти", — додав президент.

Нагадаємо, 29 грудня Зеленський підбив підсумки своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він зазначив, що вони змогли досягти домовленостей щодо гарантій безпеки та пакету підтримки для України після закінчення війни.

Також президент сказав журналістам, що присутність міжнародних військ в Україні є необхідною складовою гарантій безпеки.

Володимир Зеленський США військова допомога війна в Україні Росія перемога
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації