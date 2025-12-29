Зеленський заявив про необхідність міжнародних військ в Україні

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що присутність міжнародних військ в Україні є необхідною складовою гарантій безпеки. За його словами, саме така присутність може стати реальним підтвердженням безпекових зобов’язань партнерів.

Глава держави наголосив, що міжнародні війська посилюють ті гарантії безпеки, які Україна вже обговорює з партнерами. Це, за його словами, важливо насамперед для впевненості українських громадян, як цивільних, так і військових.

