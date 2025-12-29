Зеленский заявил о необходимости международных войск в Украине

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что присутствие международных войск в Украине является необходимой составляющей гарантий безопасности. По его словам, именно такое присутствие может стать реальным подтверждением обязательств партнеров по безопасности.

Глава государства подчеркнул, что международные войска усиливают те гарантии безопасности, которые Украина уже обсуждает с партнерами. Это, по его словам, важно прежде всего для уверенности украинских граждан, как гражданских, так и военных.

