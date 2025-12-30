Видео
Украина не сможет победить без США, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 03:07
Зеленский заявил, что без поддержки США Украина не сможет победить Россию без поддержки США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без США Украина не сможет победить в войне против России. В частности, речь идет о военной поддержке.

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News. 

Что сказал Зеленский о важности поддержки со стороны США

Во время беседы ведущий спросил, считает ли Зеленский, что Украина могла бы победить или завершить войну на своих условиях, если США прекратят поддержку. В ответ президент сказал следующее:

"Если говорить прямо — можем ли мы победить без американской поддержки? Нет, не можем. Во-первых, все солдаты будут думать только о своих семьях. Без американской поддержки мы не можем защищать небо. Даже сейчас это очень сложно. Американская поддержка ракетами для противовоздушной обороны действительно очень вспомогательная и сильная в любом случае", — сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что Россия применяет сотни и тысячи дронов и ракет, и даже при нынешнем уровне помощи защита воздуха остается чрезвычайно сложной.

Россия использует сотни, тысячи дронов и ракет — вы это видите. Противовоздушной обороны недостаточно.

"На поле боя мы используем часть оружия, которое покупаем у Америки - боеприпасы, артиллерию и так далее. Без этого мы, конечно, не можем победить", — добавил президент.

Напомним, 29 декабря Зеленский подвел итоги своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что они смогли достичь договоренностей относительно гарантий безопасности и пакета поддержки для Украины после окончания войны.

Также президент сказал журналистам, что присутствие международных войск в Украине является необходимой составляющей гарантий безопасности.

Владимир Зеленский США военная помощь война в Украине Россия победа
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
