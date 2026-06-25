Україна наступає на фронті: оцінка представника Держдепу США

Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Цьогорічної зими українські військові битимуть по російській енергетичній інфраструктурі, повністю зламавши попередню динаміку війни. А через відновлення нафтових санкцій проти РФ та залучення приватних американських інвестицій Україна продовжуватиме свій успішний наступ на фрноті.

Про це заявив заступник держсекретаря США Джеремі Левін під час YES Dinner Discussion, організованої Фондом Віктора Пінчука у Ґданську, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

У Держдепі США заявили про перевагу України на фронті

У Ґданську під час панелі YES Dinner Discussion, яку організував Фонд Віктора Пінчука, заступник держсекретаря США Джеремі Левін заявив про кардинальну зміну ситуації на фронті. За його словами, ініціатива зараз повністю перебуває в руках української армії, яка не зупиняє свій рух уперед.

"Зараз все навпаки. Коли погода хороша, українці йдуть у наступ, а росіяни чекають зими, щоб, так би мовити, влаштувати свої боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру", — зазначив Левін.

Американський дипломат підкреслив, що Київ зламав звичний сценарій Москви, тому майбутня зима пройде за іншими правилами: "Але навіть у цьому питанні Україна змінила динаміку подій. Тож цієї зими Україна атакує російську енергетичну інфраструктуру".

Паралельно Вашингтон посилює санкції на Росію. Заступник держсекретаря підтвердив, що Сполучені Штати знову ввели санкції проти російської нафти. Цей крок став можливим завдяки прориву на Близькому Сході. Віцепрезидент Венс, спеціальний посланник Кушнер та Рижков зараз працюють над мирною угодою в Ормузі. Попереднє тимчасове звільнення від санкцій запроваджувалося виключно для того, щоб допомогти економікам впоратися зі складними обставинами в цьому регіоні. Тепер США повертаються до консенсусу і продовжують переговори з європейськими партнерами щодо нових обмежень.

Окрему увагу Джеремі Левін приділив іранській загрозі, нагадавши слова президента про те, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї.

"Як знають усі українці, присутні в цій залі, шкода, яку заподіяв іранський режим усіма цими дронами "Шахед" та іншим через співпрацю з Путіним у конфлікті в Україні, свідчила про те, що з цим режимом потрібно було розібратися", — пояснив посадовець.

Він додав, що зараз розробляється довгострокове розв'язання цього питання, яке дозволить повернути жорсткі санкції проти Тегерана.

Окрім санкційного тиску, США нарощують пряму підтримку Києва. Загалом із минулої осені Вашингтон надав понад 1,5 млрд доларів невійськової, економічної, енергетичної та гуманітарної підтримки. При цьому американська сторона закликає європейців активізувати власні фінансові зусилля.

Втім, довгостроковий розвиток економіки не може залежати лише від уряду та концептуальних ресурсів. За словами Левіна, до відбудови активно долучається американський приватний сектор. Незабаром очікуються нові оголошення щодо інструментів зниження ризиків для іноземного бізнесу.

"Незалежно від того, чи це боротьба протягом ще кількох років війни, на що ми сподіваємося, — це має бути сфера, де українська оборонна промисловість та її енергетична інфраструктура зможуть залучити приватний капітал чи, як ми сподіваємося, це буде мир і відбудова", — підсумував Левін.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що російська армія дещо знизила темп наступу на Покровсько-Мирноградському напрямі фронту, оскільки штурмові підрозділи зазнали серйозних втрат і виснажилися. Проте, як попереджає військовий Володимир Полевий, окупанти готові будь-якої миті відновити активні дії. Відомо про те, що свіжі підкріплення вже стоять напоготові за 40 кілометрів від фронту.

Проте українська армія вкотре доводить свою стійкість. Дональд Трамп у розмові з медіа наголосив, що попри величезні військові ресурси Москви та велику чисельність її війська, Україна впевнено дає відсіч. Керівник Білого дому нагадав, що ЗСУ мають на озброєнні сучасну техніку зі США, яка допомагає ефективно нівелювати перевагу РФ у живій силі.

Паралельно Володимир Зеленський заявив про серйозний прорив у відносинах із Вашингтоном. Американська сторона позитивно відреагувала на передачу ліцензій для спільного випуску систем ППО. Проєкт уже пройшов попередні узгодження у Штатах, і тепер потрібно лише остаточного рішення та підпису Дональда Трампа