Велика Британія профінансує розвиток дронів — деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS

Велика Британія виділяє 2 мільярди фунтів стерлінгів (приблизно 2,7 мільярда доларів) на розвиток та виробництво дронів. Країна надихнулась спецоперацією СБУ "Павутина" й вирішила використати український досвід.

Про це повідомляє The Guardian у вівторок, 3 червня.

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Видання зазначає, що в планах британського уряду надати пріоритет дешевим одностороннім ударним літальним апаратам та дорожчим багаторазовим системам. Також країна хоче створити центр безпілотників для обміну досвідом та координації між збройними силами.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що армія буде "у 10 разів смертоноснішою", якщо поєднати безпілотники та штучний інтелект разом із "важкою технікою танків та артилерії". Цим країна надихнулась після спецоперації СБУ зі знищення російських аеродромів.

Водночас прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що така внутрішня політика має зробити Велику Британію "боєготовою", а оборона має бути понад інші державні послуги. За його словами, документ представлений уряду є "планом зробити Британію безпечнішою та сильнішою, боєздатною, броньованою нацією з найсильнішими альянсами та найсучаснішими можливостями".

Також прем'єр додав, що країна буде витрачати 2,5% ВВП на оборону до 2027 року. Ці нововведення пов'язані з тим, що останнім часом Велика Британія стикається з більшою загрозою своїй безпеці вперше з часів Холодної війни, тому щоб запобігти майбутнім конфліктам, країна мусить бути "готовою боротися та перемагати".

Нагадаємо, що в понеділок, 2 червня, Кір Стармер оголосив намір перевести армію в стан бойової готовності. Він пояснив, що це пов'язано з можливою небезпекою, яку становить для світу Росія.

Також ми повідомляли подробиці масштабної спецоперації СБУ "Павутина". Зокрема, українські спецслужбовці знищили унікальний російський літак.