Великобритания профинансирует развитие дронов — детали

Украина вдохновила — Британия запускает кампанию по развитию БпЛА
Великобритания выделяет 2 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 2,7 миллиарда долларов) на развитие и производство дронов. Страна вдохновилась спецоперацией СБУ "Паутина" и решила использовать украинский опыт.
Об этом сообщает The Guardian во вторник, 3 июня.
Великобритания развивает Армию дронов
Издание отмечает, что в планах британского правительства предоставить приоритет дешевым односторонним ударным летательным аппаратам и более дорогим многоразовым системам. Также страна хочет создать центр беспилотников для обмена опытом и координации между вооруженными силами.
Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что армия будет "в 10 раз смертоноснее", если совместить беспилотники и искусственный интеллект вместе с "тяжелой техникой танков и артиллерии". Этим страна вдохновилась после спецоперации СБУ по уничтожению российских аэродромов.
В то же время премьер-министр Кир Стармер отметил, что такая внутренняя политика должна сделать Великобританию "боеготовой", а оборона должна быть выше других государственных услуг. По его словам, документ представлен правительству является "планом сделать Британию безопасной и сильной, боеспособной, бронированной нацией с сильнейшими альянсами и самыми современными возможностями".
Также премьер добавил, что страна будет тратить 2,5% ВВП на оборону до 2027 года. Эти нововведения связаны с тем, что в последнее время Великобритания сталкивается с большей угрозой своей безопасности впервые со времен Холодной войны, поэтому чтобы предотвратить будущие конфликты, страна должна быть "готовой бороться и побеждать".
Напомним, что в понедельник, 2 июня, Кир Стармер объявил намерение перевести армию в состояние боевой готовности. Он объяснил, что это связано с возможной опасностью, которую представляет для мира Россия.
Также мы сообщали подробности масштабной спецоперации СБУ "Паутина". В частности, украинские спецслужбы уничтожили уникальный российский самолет.
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