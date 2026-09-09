Клінтон підтримав медичні місії в Україні та звернувся до міжнародної спільноти

Білл Клінтон. Фото: Reuters

Колишній президент США Білл Клінтон закликав міжнародну спільноту й надалі підтримувати реконструктивні медичні місії в Україні, які допомагають військовим і цивільним із важкими пораненнями. Він вважає, що українці заслуговують на таку підтримку доти, доки борються за свободу.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників благодійної події Becoming Whole в Далласі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Клінтон звернувся до міжнародної спільноти

Експрезидент США записав відеозвернення до учасників благодійного заходу Becoming Whole, який відбувся в американському Далласі.

Клінтон наголосив, що українці вже понад чотири роки демонструють стійкість у боротьбі проти російської агресії та потребують незмінної підтримки міжнародних партнерів.

"Вони потребують і заслуговують на нашу непохитну підтримку, аж поки боротьба не закінчиться. Ось чому ці медичні місії настільки важливі", — сказав Клінтон.

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Програму допомоги планують розширити

Під час благодійного заходу власник клубу НФЛ "Даллас Ковбойс" Джеррі Джонс оголосив про значну фінансову підтримку ініціативи.

Завдяки новим спонсорам організатори планують утричі розширити програму, яка тепер працюватиме вже у шести регіонах України.

За словами Джонса, ця ініціатива насамперед є проявом співчуття та людяності.

Програми Reconstruction Mission та Vision for Ukraine працюють в Україні з 2023 року. У межах цих проєктів американські та українські хірурги спільно проводять складні реконструктивні операції для поранених військових і цивільних.

За цей час 143 іноземні медики виконали понад тисячу реконструктивних операцій та безкоштовно встановили понад 40 дороговартісних 3D-друкованих імплантів. Вони допомагають пацієнтам із тяжкими травмами обличчя, пошкодженнями кісток і м'яких тканин, втратою ока та іншими складними наслідками бойових поранень.

Одним із головних результатів програми також називають підвищення кваліфікації українських медиків.

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