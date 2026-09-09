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Головна Новини дня Україна надихає: Клінтон закликав світ підтримати лікарські місії

Україна надихає: Клінтон закликав світ підтримати лікарські місії

Ua ru
9 вересня 2026 22:28
Клінтон підтримав медичні місії в Україні та звернувся до міжнародної спільноти
Білл Клінтон. Фото: Reuters

Колишній президент США Білл Клінтон закликав міжнародну спільноту й надалі підтримувати реконструктивні медичні місії в Україні, які допомагають військовим і цивільним із важкими пораненнями. Він вважає, що українці заслуговують на таку підтримку доти, доки борються за свободу.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників благодійної події Becoming Whole в Далласі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Клінтон звернувся до міжнародної спільноти

Експрезидент США записав відеозвернення до учасників благодійного заходу Becoming Whole, який відбувся в американському Далласі.

Клінтон наголосив, що українці вже понад чотири роки демонструють стійкість у боротьбі проти російської агресії та потребують незмінної підтримки міжнародних партнерів.

"Вони потребують і заслуговують на нашу непохитну підтримку, аж поки боротьба не закінчиться. Ось чому ці медичні місії настільки важливі", — сказав Клінтон.

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Клінтон відзначив американського хірурга Джеймса Сана, який одним із перших лікарів зі США долучився до розвитку реконструктивних місій в Україні.

Програму допомоги планують розширити

Під час благодійного заходу власник клубу НФЛ "Даллас Ковбойс" Джеррі Джонс оголосив про значну фінансову підтримку ініціативи.

Завдяки новим спонсорам організатори планують утричі розширити програму, яка тепер працюватиме вже у шести регіонах України.

За словами Джонса, ця ініціатива насамперед є проявом співчуття та людяності.

Програми Reconstruction Mission та Vision for Ukraine працюють в Україні з 2023 року. У межах цих проєктів американські та українські хірурги спільно проводять складні реконструктивні операції для поранених військових і цивільних.

За цей час 143 іноземні медики виконали понад тисячу реконструктивних операцій та безкоштовно встановили понад 40 дороговартісних 3D-друкованих імплантів. Вони допомагають пацієнтам із тяжкими травмами обличчя, пошкодженнями кісток і м'яких тканин, втратою ока та іншими складними наслідками бойових поранень.

Одним із головних результатів програми також називають підвищення кваліфікації українських медиків.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заклик Папи Римського Лева XIV до припинення війни в Україні. Понтифік висловив підтримку українцям та наголосив на необхідності конструктивного діалогу. Він сподівається, що останні зусилля з відновлення переговорів дадуть конкретний результат.

Також Новини.LIVE писав про зустріч представника Ватикану Пола Галлахера з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві. Архієпископ закликав Росію терміново припинити війну та працювати над досягненням миру.

США Білл Клінтон лікарі війна в Україні поранення
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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