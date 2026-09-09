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Главная Новости дня Украина вдохновляет: Клинтон призвал мир поддержать медицинские миссии

Украина вдохновляет: Клинтон призвал мир поддержать медицинские миссии

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9 сентября 2026 22:28
Клинтон поддержал медицинские миссии в Украине и обратился к миру
Билл Клинтон. Фото: Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон призвал международное сообщество и впредь поддерживать реконструктивные медицинские миссии в Украине, которые помогают военным и гражданским лицам с тяжелыми ранениями. Он считает, что украинцы заслуживают такой поддержки до тех пор, пока борются за свободу.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам благотворительного события Becoming Whole в Далласе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Клинтон обратился к международному сообществу

Экс-президент США записал видеообращение к участникам благотворительного мероприятия Becoming Whole, которое состоялось в американском Далласе.

Клинтон подчеркнул, что украинцы уже более четырех лет демонстрируют стойкость в борьбе против российской агрессии и нуждаются в неизменной поддержке международных партнеров.

"Они нуждаются и заслуживают нашей непоколебимой поддержки, пока борьба не закончится. Вот почему эти медицинские миссии так важны", — сказал Клинтон.

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Клинтон отметил американского хирурга Джеймса Сана, который одним из первых врачей из США присоединился к развитию реконструктивных миссий в Украине.

Программу помощи планируют расширить

Во время благотворительного мероприятия владелец клуба НФЛ "Даллас Ковбойз" Джерри Джонс объявил о значительной финансовой поддержке инициативы.

Благодаря новым спонсорам организаторы планируют в три раза расширить программу, которая теперь будет действовать уже в шести регионах Украины.

По словам Джонса, эта инициатива, прежде всего, является проявлением сочувствия и человечности.

Программы Reconstruction Mission и Vision for Ukraine работают в Украине с 2023 года. В рамках этих проектов американские и украинские хирурги совместно проводят сложные реконструктивные операции для раненых военных и гражданских лиц.

За это время 143 иностранных медика провели более тысячи реконструктивных операций и бесплатно установили более 40 дорогостоящих 3D-печатных имплантатов. Они помогают пациентам с тяжелыми травмами лица, повреждениями костей и мягких тканей, потерей глаза и другими сложными последствиями боевых ранений.

Одним из главных результатов программы также называют повышение квалификации украинских медиков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о призыве Папы Римского Льва XIV к прекращению войны в Украине. Понтифик выразил поддержку украинцам и подчеркнул необходимость конструктивного диалога. Он надеется, что последние усилия по возобновлению переговоров дадут

Также Новини.LIVE писал о встрече представителя Ватикана Пола Галлахера с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Архиепископ призвал Россию срочно прекратить войну и работать над достижением мира.

США Билл Клинтон врачи война в Украине ранение
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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