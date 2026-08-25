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Головна Новини дня Архієпископ Ватикану закликав РФ припинити війну проти України

Архієпископ Ватикану закликав РФ припинити війну проти України

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 19:29
Ватикан закликав Лаврова припинити війну Росії проти України
Представник Ватикану Пол Галлахер у Москві. Фото: Reuters

Представник Ватикану Пол Галлахер закликав Росію припинити війну проти України. Архієпископ 25 серпня у Москві зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час зустрічі вони також обговорили шляхи досягнення миру та гуманітарну співпрацю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Архієпископ Ватикану зустрівся з Лавровим

Секретар Святого Престолу, архієпископ Пол Галлахер, 25 серпня провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це була їхня перша особиста зустріч за п'ять років.

Під час переговорів Галлахер наголосив, що російсько-українська війна триває вже четвертий рік і продовжує призводити до нових жертв. За його словами, це також ускладнює можливість майбутнього примирення.

Представник Ватикану закликав терміново припинити війну та працювати над досягненням миру. Він зазначив, що під час зустрічі з Лавровим сторони обговорили можливі шляхи завершення бойових дій в Україні.

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Окремо Галлахер повідомив про домовленість щодо подальшої співпраці з гуманітарних питань. Зокрема, йшлося про допомогу та догляд за дітьми, які постраждали внаслідок війни.

Представник Ватикану також наголосив, що Святий Престол продовжить використовувати свої можливості для сприяння діалогу. За його словами, Ватикан і надалі надаватиме духовну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб створювати простір для переговорів і припинення війни.

Галлахер підкреслив, що тривалі бойові дії призводять до нових жертв і роблять майбутнє примирення складнішим. Саме на цьому він акцентував, говорячи про необхідність якнайшвидше завершити конфлікт:

"Це робить майбутнє примирення ще складнішим", — заявив Галлахер.

Позиція Ватикану щодо війни Росії проти України

Зазначимо, що Папа Римський Лев XIV неодноразово закликав до припинення війни Росії проти України.

Ватикан продовжує наголошувати на необхідності миру та готовності сприяти діалогу між сторонами.

Новини.LIVE інформували, що 9 серпня 2026 року Папа Римський Лев XIV вкотре закликав припинити війну Росії проти України. Він наголосив на необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення. Понтифік також заявив про зростання кількості жертв серед мирних жителів, зокрема дітей.

Новини.LIVE також писали, що Ватикан готовий сприяти проведенню зустрічі світових лідерів задля пошуку шляхів до миру в Україні. Про це Володимир Зеленський заявив після зустрічі з архієпископом Полом Річардом Галлахером 20 липня 2026 року. Сторони також обговорили роль Церкви під час війни та європейську інтеграцію України.

Ватикан Папа Римський Москва Сергій Лавров війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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