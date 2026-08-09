Папа Римський Лев XIV закликав закінчити війну в Україні

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римський Лев XIV у неділю, 9 серпня, вкотре закликав до припинення війни Росії проти України. Він наголосив на необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення. Понтифік також звернув увагу на зростання кількості жертв серед мирних жителів, зокрема дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Папа Римський закликав до закінчення війни в Україні

Під час звернення Папа Римський зазначив, що останнім часом кількість трагічних інцидентів зростає. За його словами, наслідком цього стає дедалі більше жертв серед цивільного населення, включно з дітьми.

Говорячи про необхідність припинення насильства та дотримання норм міжнародного права, понтифік закликав сторони не допускати ударів по цивільних об'єктах. Він наголосив:

"Я ще раз звертаюся з щирим закликом до дотримання міжнародного гуманітарного права та припинення атак на цивільні об’єкти з обох боків".

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Що раніше заявляв Лев XIV про війну в Україні

Папа Римський Лев XIV регулярно звертається із закликами щодо припинення війни в Україні відтоді, як у травні 2025 року очолив Ватикан.

Під час своєї першої недільної молитви як понтифік він заявив, що носить у серці страждання українського народу, та повторив заклик: "Ніколи більше війни!".

У вересні 2025 року Лев XIV також написав у соцмережі X, що "голос зброї має замовкнути", закликавши до негайного припинення вогню в Україні.

Новини.LIVE інформували, що у червні 2026 року Папа Римський Лев XIV засудив продовження війни в Україні після атаки на Києво-Печерську лавру. Він заявив про численні жертви серед цивільних, загибель рятувальників і пошкодження церков та об’єктів культурної спадщини. Понтифік закликав молитися за завершення війни, діалог між сторонами та встановлення справедливого й тривалого миру.

Новини.LIVE також писали, що у травні 2026 року Папа Римський Лев XIV відреагував на посилення російських ударів по Україні після атаки на Київ 24 травня. Він наголосив, що обстріли дедалі частіше зачіпають цивільних і мирну інфраструктуру, а війна лише посилює страждання та ненависть. Понтифік закликав молитися за народи, які постраждали від війни, та доручив їхньому захисту Діву Марію, Царицю миру.

Новини.LIVE повідомляли, що у квітні 2026 року Володимир Зеленський під час розмови з Папою Римським Левом XIV подякував Ватикану за гуманітарну допомогу Україні. Президент також відзначив участь понтифіка у поверненні українських дітей, яких незаконно вивезла Росія. Зеленський запросив Лева XIV відвідати Україну з апостольським візитом.