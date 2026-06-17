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Головна Новини дня Папа Римський засудив війну в Україні після атаки на Лавру

Папа Римський засудив війну в Україні після атаки на Лавру

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 20:13
“Багато невинних жертв”: Папа Римський звернувся до світу через війну в Україні
Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римський Лев XIV під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра засудив триваючу війну в Україні після атаки на Києво-Печерську лавру. Він закликав вірян до молитви за її якнайшвидше завершення та наголосив на необхідності діалогу між сторонами конфлікту.

Про це повідомляють Новини.LIVE, з посиланням на заяву Папи Римського в X.

Лев XIV наголосив на численних жертвах і руйнуваннях в Україні

За його словами, з України продовжують надходити "тривожні новини" про розширення бойових дій і нові жертви серед цивільного населення.

"Ми продовжуємо отримувати тривожні новини про війну в Україні, яка продовжує розширюватися. Багато невинних жертв, рятівники загинули, а церкви та об'єкти культурної спадщини спустошені полум'ям. Я близький тим, хто оплакує своїх близьких, поранених і всіх, хто посеред насильства продовжує служити життю з мужністю. Я запрошую всіх молитися, щоб ця війна закінчилася. Попросимо Господа відкрити шляхи діалогу, загасити ненависть і зробити можливим справедливий і тривалий мир", — заявив понтифік.

Він також відзначив як позитивний сигнал тимчасову угоду між США та Іраном щодо можливого завершення конфлікту на Близькому Сході, назвавши її результатом "терплячої роботи в діалозі та переговорах".

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Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 15 червня російський удар по Києво-Печерській лаврі викликав широку реакцію міжнародної спільноти. Світові лідери та міжнародні організації засудили атаку на об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та наголосили на необхідності притягнення Росії до відповідальності.

Новини.LIVE інформували, що речник ДСНС у Києві Павло Петров повідомив, що поширення пожежі всередину храму Києво-Печерської лаври вдалося запобігти. За його словами, вогонь локалізували із залученням 30 одиниць техніки.

Папа Римський війна в Україні Лев XIV
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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