“Багато невинних жертв”: Папа Римський звернувся до світу через війну в Україні

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римський Лев XIV під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра засудив триваючу війну в Україні після атаки на Києво-Печерську лавру. Він закликав вірян до молитви за її якнайшвидше завершення та наголосив на необхідності діалогу між сторонами конфлікту.

Про це повідомляють Новини.LIVE, з посиланням на заяву Папи Римського в X.

Лев XIV наголосив на численних жертвах і руйнуваннях в Україні

За його словами, з України продовжують надходити "тривожні новини" про розширення бойових дій і нові жертви серед цивільного населення.

"Ми продовжуємо отримувати тривожні новини про війну в Україні, яка продовжує розширюватися. Багато невинних жертв, рятівники загинули, а церкви та об'єкти культурної спадщини спустошені полум'ям. Я близький тим, хто оплакує своїх близьких, поранених і всіх, хто посеред насильства продовжує служити життю з мужністю. Я запрошую всіх молитися, щоб ця війна закінчилася. Попросимо Господа відкрити шляхи діалогу, загасити ненависть і зробити можливим справедливий і тривалий мир", — заявив понтифік.

Він також відзначив як позитивний сигнал тимчасову угоду між США та Іраном щодо можливого завершення конфлікту на Близькому Сході, назвавши її результатом "терплячої роботи в діалозі та переговорах".

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Новини.LIVE інформували, що речник ДСНС у Києві Павло Петров повідомив, що поширення пожежі всередину храму Києво-Печерської лаври вдалося запобігти. За його словами, вогонь локалізували із залученням 30 одиниць техніки.