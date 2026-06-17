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Главная Новости дня Папа Римский осудил войну в Украине после нападения на Лавру

Папа Римский осудил войну в Украине после нападения на Лавру

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 20:13
«Множество невинных жертв»: Папа Римский обратился к миру в связи с войной в Украине
Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римский Лев XIV во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра осудил продолжающуюся войну в Украине после атаки на Киево-Печерскую лавру. Он призвал верующих молиться о ее скорейшем завершении и подчеркнул необходимость диалога между сторонами конфликта.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление Папы Римского в X.

Лев XIV отметил многочисленные жертвы и разрушения в Украине

По его словам, из Украины продолжают поступать "тревожные новости" о расширении боевых действий и новых жертвах среди гражданского населения.

"Мы продолжаем получать тревожные новости о войне в Украине, которая продолжает расширяться. Много невинных жертв, погибли спасатели, а церкви и объекты культурного наследия опустошены пламенем. Я сопереживаю тем, кто оплакивает своих близких, раненых и всех, кто в условиях насилия продолжает мужественно служить жизни. Я призываю всех молиться о том, чтобы эта война закончилась. Попросим Господа открыть пути диалога, угасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир", — заявил понтифик.

Он также отметил как позитивный сигнал временное соглашение между США и Ираном о возможном завершении конфликта на Ближнем Востоке, назвав его результатом "терпеливой работы в диалоге и переговорах".

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Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 июня российский удар по Киево-Печерской лавре вызвал широкую реакцию международного сообщества. Мировые лидеры и международные организации осудили атаку на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и подчеркнули необходимость привлечения России к ответственности.

Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Павел Петров сообщил, что распространению пожара внутрь храма Киево-Печерской лавры удалось предотвратить. По его словам, огонь локализовали с привлечением 30 единиц техники.

Папа Римский война в Украине Лев XIV
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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