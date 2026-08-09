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Главная Новости дня Трагические инциденты участились: Папа Римский призвал завершить войну РФ против Украины

Трагические инциденты участились: Папа Римский призвал завершить войну РФ против Украины

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 19:59
Папа Римский Лев XIV призвал положить конец войне в Украине
Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 9 августа, в очередной раз призвал к прекращению войны России против Украины. Он подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения. Понтифик также обратил внимание на рост числа жертв среди мирных жителей, в частности детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Папа Римский призвал к прекращению войны в Украине

В ходе обращения Папа Римский отметил, что в последнее время количество трагических инцидентов растет. По его словам, следствием этого становится все большее число жертв среди гражданского населения, включая детей.

Говоря о необходимости прекращения насилия и соблюдения норм международного права, понтифик призвал стороны не допускать ударов по гражданским объектам. Он подчеркнул:

"Я еще раз обращаюсь с искренним призывом к соблюдению международного гуманитарного права и прекращению атак на гражданские объекты с обеих сторон".

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Что ранее заявлял Лев XIV о войне в Украине

Папа Римский Лев XIV регулярно обращается с призывами о прекращении войны в Украине с тех пор, как в мае 2025 года возглавил Ватикан.

Во время своей первой воскресной молитвы в качестве понтифика он заявил, что носит в сердце страдания украинского народа, и повторил призыв: "Никогда больше войны!".

В сентябре 2025 года Лев XIV также написал в социальной сети X, что "голос оружия должен замолчать", призвав к немедленному прекращению огня в Украине.

Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года Папа Римский Лев XIV осудил продолжение войны в Украине после атаки на Киево-Печерскую лавру. Он заявил о многочисленных жертвах среди гражданского населения, гибели спасателей и повреждении церквей и объектов культурного наследия. Понтифик призвал молиться за окончание войны, диалог между сторонами и установление справедливого и прочного мира.

Новини.LIVE также писали, что в мае 2026 года Папа Римский Лев XIV отреагировал на усиление российских ударов по Украине после атаки на Киев 24 мая. Он подчеркнул, что обстрелы всё чаще затрагивают гражданское население и мирную инфраструктуру, а война лишь усугубляет страдания и ненависть. Понтифик призвал молиться за народы, пострадавшие от войны, и вверил их защиту Деве Марии, Царице мира.

Новини.LIVE сообщали, что в апреле 2026 года Владимир Зеленский во время беседы с Папой Римским Львом XIV поблагодарил Ватикан за гуманитарную помощь Украине. Президент также отметил участие понтифика в возвращении украинских детей, которых незаконно вывезла Россия. Зеленский пригласил Льва XIV посетить Украину с апостольским визитом.

Папа Римский война в Украине мирное соглашение
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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