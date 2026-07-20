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Головна Новини дня Ватикан готовий прийняти переговори лідерів: Зеленський розповів про зустріч із Галлагером

Ватикан готовий прийняти переговори лідерів: Зеленський розповів про зустріч із Галлагером

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 15:27
Зеленський зустрівся з Полом Річардом Галлагером — про що говорили з представником Ватикану
Володимир Зеленськ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із секретарем Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлагером, та висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за підтримку України. Під час розмови сторони обговорили можливість проведення зустрічі на рівні світових лідерів у Ватикані, роль Церкви під час війни та європейську інтеграцію України.

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
Литвин Вікторія
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