Зеленский встретился с Полом Ричардом Халлагером — о чем говорили с представителем Ватикана

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с секретарем Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлагером, и выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за поддержку Украины. В ходе беседы стороны обсудили возможность проведения встречи на уровне мировых лидеров в Ватикане, роль Церкви во время войны и европейскую интеграцию Украины.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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