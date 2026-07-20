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Главная Новости дня Ватикан готов принять переговоры лидеров: Зеленский рассказал о встрече с Галлагером

Ватикан готов принять переговоры лидеров: Зеленский рассказал о встрече с Галлагером

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 15:27
Зеленский встретился с Полом Ричардом Халлагером — о чем говорили с представителем Ватикана
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с секретарем Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлагером, и выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за поддержку Украины. В ходе беседы стороны обсудили возможность проведения встречи на уровне мировых лидеров в Ватикане, роль Церкви во время войны и европейскую интеграцию Украины.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Новость дополняется...

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Автор:
Литвин Виктория
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