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Архиепископ Ватикана призвал РФ прекратить войну против Украины

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 19:29
Ватикан призвал Лаврова прекратить войну России против Украины
Представитель Ватикана Пол Галлахер в Москве. Фото: Reuters

Представитель Ватикана Пол Галлахер призвал Россию прекратить войну против Украины. 25 августа архиепископ встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи они также обсудили пути достижения мира и гуманитарное сотрудничество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Архиепископ Ватикана встретился с Лавровым

Секретарь Святого Престола, архиепископ Пол Галлахер, 25 августа провел в Москве встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это была их первая личная встреча за пять лет.

В ходе переговоров Галлахер подчеркнул, что российско-украинская война длится уже четвертый год и продолжает приводить к новым жертвам. По его словам, это также затрудняет возможность будущего примирения.

Представитель Ватикана призвал срочно прекратить войну и работать над достижением мира. Он отметил, что во время встречи с Лавровым стороны обсудили возможные пути завершения боевых действий в Украине.

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Отдельно Галлахер сообщил о договоренности о дальнейшем сотрудничестве по гуманитарным вопросам. В частности, речь шла о помощи и уходе за детьми, пострадавшими в результате войны.

Представитель Ватикана также подчеркнул, что Святой Престол продолжит использовать свои возможности для содействия диалогу. По его словам, Ватикан и впредь будет оказывать духовную, дипломатическую и гуманитарную поддержку, чтобы создавать пространство для переговоров и прекращения войны.

Галлахер подчеркнул, что затянувшиеся боевые действия приводят к новым жертвам и затрудняют будущее примирение. Именно на этом он сделал акцент, говоря о необходимости как можно скорее завершить конфликт:

"Это делает будущее примирение еще более сложным", — заявил Галлахер.

Позиция Ватикана в отношении войны России против Украины

Отметим, что Папа Римский Лев XIV неоднократно призывал к прекращению войны России против Украины.

Ватикан продолжает подчеркивать необходимость мира и готовность содействовать диалогу между сторонами.

Новини.LIVE сообщали, что 9 августа 2026 года Папа Римский Лев XIV в очередной раз призвал прекратить войну России против Украины. Он подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения. Понтифик также заявил о росте числа жертв среди мирных жителей, в частности детей.

Новини.LIVE также писали, что Ватикан готов содействовать проведению встречи мировых лидеров с целью поиска путей к миру в Украине. Об этом Владимир Зеленский заявил после встречи с архиепископом Полом Ричардом Галлахером 20 июля 2026 года. Стороны также обсудили роль Церкви во время войны и европейскую интеграцию Украины.

Ватикан Папа Римский Москва Сергей Лавров война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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