Україна наближається до перелому у війні, — Наєв

Сергій Наєв. Фото: facebook.com/serhiynaiev

Генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна поступово наближається до перелому у війні. Однак для цього потрібно більше дронів та ударів по Росії.

Про це він сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Як Україна може перехопити стратегічну ініціативу у війні

За словами Наєва, говорити зараз про повне перехоплення стратегічної ініціативи Україною поки зарано. Водночас Сили оборони поступово наближаються до цього завдяки ударам по російських людей в тилу території Росії.

"Говорити прямо про стратегічну ініціативу на даний час, на жаль, ще не можна, але ми можемо дістатися цієї стратегічної мети, коли відбудеться перелом. Для цього необхідна сила і засоби. Це звичайно, військова математика. Тому, якомога більше дронів, якомога більше ударів по тилах в оперативній глибині, в стратегічній глибині, і якщо будемо продовжувати, ми обов'язково, поступово будемо наближатися до цієї мети", — сказав генерал-лейтенант.

Також він додав, що наразі Росія продовжує нарощувати оборонне виробництво та поповнювати армію. Зокрема ворог робить це через фінансову мотивацію та примус військових йти на оборонні позиції України.

"Це війна, і я радіти кожному успіху Сил оборони", — резюмував Наєв.

Як повідомляло Новини.LIVE, Наєв зазначив, що росіяни почали відчувати наслідки війни не лише через втрати на фронті, але у власних містах та кварталах. Це все відбувається через масштаби території РФ, яку російська система ППО на здатна закрити повністю.

Також ми писали, що кілька днів тому Московська область опинилася під масштабної атакою дронів. Через це у різних районах були пожежі на нафтових та промислових об'єктах.