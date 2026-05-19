Главная Новости дня Украина приближается к перелому в войне, — Наев

Украина приближается к перелому в войне, — Наев

Дата публикации 19 мая 2026 00:14
Сергей Наев. Фото: facebook.com/serhiynaiev

Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина постепенно приближается к перелому в войне. Однако для этого нужно больше дронов и ударов по России. 

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Как Украина может перехватить стратегическую инициативу в войне

По словам Наева, говорить сейчас о полном перехвате стратегической инициативы Украиной пока рано. В то же время Силы обороны постепенно приближаются к этому благодаря ударам по российским людям в тылу территории России.

"Говорить прямо о стратегической инициативе в настоящее время, к сожалению, еще нельзя, но мы можем добраться до этой стратегической цели, когда произойдет перелом. Для этого необходима сила и средства. Это конечно, военная математика. Поэтому, как можно больше дронов, как можно больше ударов по тылам в оперативной глубине, в стратегической глубине, и если будем продолжать, мы обязательно, постепенно будем приближаться к этой цели", — сказал генерал-лейтенант.

Также он добавил, что сейчас Россия продолжает наращивать оборонное производство и пополнять армию. В частности враг делает это через финансовую мотивацию и принуждение военных идти на оборонительные позиции Украины.

"Это война, и я радоваться каждому успеху Сил обороны", — резюмировал Наев.

Как сообщало Новини.LIVE, Наев отметил, что россияне начали чувствовать последствия войны не только из-за потерь на фронте, но в собственных городах и кварталах. Это все происходит из-за масштабов территории РФ, которую российская система ПВО на способна закрыть полностью.

Также мы писали, что несколько дней назад Московская область оказалась под масштабной атакой дронов. Из-за этого в разных районах были пожары на нефтяных и промышленных объектах.

Украина Сергей Наев Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
