Україні може знадобитися ще один кредит від МВФ — заява Юлії Свириденко

Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко припустила, що Україні може знадобитися додаткова фінансова допомога від Міжнародного валютного фонду. Термін дії попередньої кредитної програми закінчується вже за два роки.

Про це посадовиця заявила в інтерв'ю Bloomberg.

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Україна може звернутися до МВФ

Як зазначила Свириденко, звернення до МВФ за додатковим фінансуванням може знадобитися Україні для покриття фіскальних потреб держави на тлі тривалої війни з Росією.

"Якщо базовий сценарій передбачає, що війна продовжиться наступного року, дуже ймовірно, що ми матимемо нову програму МВФ", — сказала Свириденко.

Прем'єр-міністрка зауважила, що наразі міжнародні партнери надали лише близько половини з необхідних 75 мільярдів доларів для фінансування українського бюджету на наступні два роки. Вона наголосила на потребі у додатковій підтримці з боку світових донорів.

Окрім того, Свириденко повідомила, що найближчими днями планує провести онлайн-розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо співпраці у сфері закупівлі озброєння, зокрема систем ППО Patriot, а також спільного виробництва безпілотників.

Свириденко заявила, що мета уряду — підвищити темпи зростання української економіки до понад 4% у 2026 році, порівняно з очікуваними 3% цьогоріч. А також пообіцяла до кінця року врегулювати всі невирішені питання, зокрема щодо антикорупційних заходів, у межах чинної програми Українського фонду.

Раніше Юлія Свириденко дала пояснення, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

А також у ЄС відреагували на новий законопроєкт щодо САП та НАБУ, який прийняла Верховна Рада.