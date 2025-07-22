Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна може попросити ще один кредит від МВФ, — Свириденко

Україна може попросити ще один кредит від МВФ, — Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 17:25
Україні може знадобитися ще один кредит від МВФ — заява Юлії Свириденко
Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко припустила, що Україні може знадобитися додаткова фінансова допомога від Міжнародного валютного фонду. Термін дії попередньої кредитної програми закінчується вже за два роки.

Про це посадовиця заявила в інтерв'ю Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Україна може звернутися до МВФ

Як зазначила Свириденко, звернення до МВФ за додатковим фінансуванням може знадобитися Україні для покриття фіскальних потреб держави на тлі тривалої війни з Росією.

"Якщо базовий сценарій передбачає, що війна продовжиться наступного року, дуже ймовірно, що ми матимемо нову програму МВФ", — сказала Свириденко.

Прем'єр-міністрка зауважила, що наразі міжнародні партнери надали лише близько половини з необхідних 75 мільярдів доларів для фінансування українського бюджету на наступні два роки. Вона наголосила на потребі у додатковій підтримці з боку світових донорів.

Окрім того, Свириденко повідомила, що найближчими днями планує провести онлайн-розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо співпраці у сфері закупівлі озброєння, зокрема систем ППО Patriot, а також спільного виробництва безпілотників.

Свириденко заявила, що мета уряду — підвищити темпи зростання української економіки до понад 4% у 2026 році, порівняно з очікуваними 3% цьогоріч. А також пообіцяла до кінця року врегулювати всі невирішені питання, зокрема щодо антикорупційних заходів, у межах чинної програми Українського фонду.

Раніше Юлія Свириденко дала пояснення, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

А також у ЄС відреагували на новий законопроєкт щодо САП та НАБУ, який прийняла Верховна Рада.

МВФ кредити фінансова допомога Юлія Свириденко війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації