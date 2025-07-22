Украине может понадобиться еще один кредит от МВФ — заявление Юлии Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Новоназначенный премьер-министр Юлия Свириденко предположила, что Украине может понадобиться дополнительная финансовая помощь от Международного валютного фонда. Срок действия предыдущей кредитной программы заканчивается уже через два года.

Об этом чиновница заявила в интервью Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Украина может обратиться к МВФ

Как отметила Свириденко, обращение к МВФ за дополнительным финансированием может понадобиться Украине для покрытия фискальных потребностей государства на фоне продолжающейся войны с Россией.

"Если базовый сценарий предусматривает, что война продолжится в следующем году, очень вероятно, что мы будем иметь новую программу МВФ", — сказала Свириденко.

Премьер-министр отметила, что сейчас международные партнеры предоставили лишь около половины из необходимых 75 миллиардов долларов для финансирования украинского бюджета на следующие два года. Она отметила необходимость в дополнительной поддержке со стороны мировых доноров.

Кроме того, Свириденко сообщила, что в ближайшие дни планирует провести онлайн-разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом о сотрудничестве в сфере закупки вооружения, в частности систем ПВО Patriot, а также совместного производства беспилотников.

Свириденко заявила, что цель правительства - повысить темпы роста украинской экономики до более 4% в 2026 году, по сравнению с ожидаемыми 3% в этом году. А также пообещала до конца года урегулировать все нерешенные вопросы, в частности относительно антикоррупционных мер, в рамках действующей программы Украинского фонда.

Ранее Юлия Свириденко дала объяснение, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

А также в ЕС отреагировали на новый законопроект по САП и НАБУ, который приняла Верховная Рада.