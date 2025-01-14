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Україна має стати членом НАТО — Рютте назвав умову

14 січня 2025 18:33
Євгенія Брюховецька - редактор
Рютте наголосив, що Україна повинна вступити в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що Україна повинна стати членом НАТО у майбутньому. Але він вважає, що перед цим треба забезпечити сильну позицію України для ведення переговорів з Росією.

Про це він сказав на засіданні комітету Європарламенту.

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"Перш за все ми маємо переконатися, що Україна займає позицію сили, щойно вона розпочне мирні переговори. Це те, що ми можемо зробити зараз, щоб переконатися що вони займуть позицію сили", — сказав Рютте.

На його думку, в майбутньому Україна має стати членом НАТО — це те, що там обіцяли Україні. Зараз країни "будують міст" завдяки двостороннім безпековим угодам між багатьма союзниками та Україною, а тако завдяки обіцянці 40 мільярдів доларів.

Генсек Альянсу зауважив, що комітет у Вісбадені розпочав роботу кілька тижнів тому, прийнявши завдання попередніх структур. Також він додав, що, коли переговори почнуться, буде вкрай важливо, щоб Росія, рухаючись вперед, розуміла — для неї стане неможливим знову напасти на Україну.

"Таким чином частина мирних переговорів має бути точним шляхом просування вперед з погляду відносин України та НАТО, бажано в рамках НАТО", — уточнив Рютте.

Він вважає, що зараз надто рано описувати, що саме це означатиме. Також НАТО має обговорити це з новою адміністрацією США.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили системи ППО та становлення миру.

А новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не може стати членом НАТО. 

НАТО переговори Україна Марк Рютте війна в Україні

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