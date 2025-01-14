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Украина должна стать членом НАТО — Рютте назвал условие

14 января 2025 18:33
Евгения Брюховецкая - редактор
Рютте подчеркнул, что Украина должна вступить в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте заявил, что Украина должна стать членом НАТО в будущем. Но он считает, что перед этим надо обеспечить сильную позицию Украины для ведения переговоров с Россией.

Об этом он сказал на заседании комитета Европарламента.

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"Прежде всего, мы должны убедиться, что Украина занимает позицию силы, как только она начнет мирные переговоры. Это то, что мы можем сделать сейчас, чтобы убедиться что они займут позицию силы", — сказал Рютте.

По его мнению, в будущем Украина должна стать членом НАТО — это то, что там обещали Украине. Сейчас страны "строят мост" благодаря двусторонним соглашениям по безопасности между многими союзниками и Украиной, а также благодаря обещанию 40 миллиардов долларов.

Генсек Альянса отметил, что комитет в Висбадене начал работу несколько недель назад, приняв задачи предыдущих структур. Также он добавил, что, когда переговоры начнутся, будет крайне важно, чтобы Россия, двигаясь вперед, понимала — для нее станет невозможным снова напасть на Украину.

"Таким образом часть мирных переговоров должна быть точным путем продвижения вперед с точки зрения отношений Украины и НАТО, желательно в рамках НАТО", — уточнил Рютте.

Он считает, что сейчас слишком рано описывать, что именно это будет означать. Также НАТО должно обсудить это с новой администрацией США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили системы ПВО и становление мира.

А новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что Украина не может стать членом НАТО.

НАТО переговоры Украина Марк Рютте война в Украине

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