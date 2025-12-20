Мирні переговори — Україна зараз в сильнішій позиції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Рішення ЄС про виділення 90 мільярдів євро Україні дало нам можливість бути у сильнішій позиції на переговорах з Росією. Таким чином лідери Європи показали свою міць і підтримку нашої держави.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єром Португалії 20 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В якій позиції Україна на переговорах з РФ

Зеленський заявив, що рішення, ухвалені цього тижня в Європі, вже впливають і на мирні переговори. Йдеться про 90 млрд євро допомоги Україні, пов'язаної із замороженими російськими активами. За словами президента, це безпрецедентний крок, який посилює позиції України на переговорах.

Глава держави пояснив, що ці кошти — безвідсоткові кредити, які Україна повертатиме лише у тому випадку, коли Росія виплачуватиме репарації.

"Загалом Україна розраховує на використання всіх 210 млрд євро російських активів. Це велика, реальна і важлива перемога і не лише фінансова. Лідери Європи показали свою міць і їм вистачило цілісності для такого рішення. Для нас це важливо, для воїнів важливо, що є підтримка і вона буде", — наголосив український лідер.

Мирна угода

Також Володимир Зеленський розповів про переговори, які відбулися вчора. Він зазначив, що поки не знає, як реагує США після консультацій з росіянами, але сьогодні дізнається. З президентом зв'яжеться українська команда, аби повідомити усі деталі.

Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що ЄС виділить Україні 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Це зміцнить позиції Києва за столом переговорів.

Однак Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цьому фінансуванні. Таке рішення країни не підтримали.

Крім того, Кошта заявив, що ЄС погодив механізм щодо фінансування України до 2027 року. За його словами, це вдалося зробити, попри складні дебати щодо використання заморожених російських активів.