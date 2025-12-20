Видео
Главная Новости дня Украина имеет более прочную позицию в переговорах, — Зеленский

Украина имеет более прочную позицию в переговорах, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 15:16
Мирные переговоры — Украина сейчас в более сильной позиции
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Решение ЕС о выделении 90 миллиардов евро Украине дало нам возможность быть в более сильной позиции на переговорах с Россией. Таким образом лидеры Европы показали свою мощь и поддержку нашего государства.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Португалии 20 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

В какой позиции Украина на переговорах с РФ

Зеленский заявил, что решения, принятые на этой неделе в Европе, уже влияют и на мирные переговоры. Речь идет о 90 млрд евро помощи Украине, связанной с замороженными российскими активами. По словам президента, это беспрецедентный шаг, который усиливает позиции Украины на переговорах.

Глава государства пояснил, что эти средства — беспроцентные кредиты, которые Украина будет возвращать только в том случае, когда Россия будет выплачивать репарации.

"В целом Украина рассчитывает на использование всех 210 млрд евро российских активов. Это большая, реальная и важная победа и не только финансовая. Лидеры Европы показали свою мощь и им хватило целостности для такого решения. Для нас это важно, для воинов важно, что есть поддержка и она будет", — подчеркнул украинский лидер.

Мирное соглашение

Также Владимир Зеленский рассказал о переговорах, которые состоялись вчера. Он отметил, что пока не знает, как реагирует США после консультаций с россиянами, но сегодня узнает. С президентом свяжется украинская команда, чтобы сообщить все детали.

Напомним, 19 декабря стало известно, что ЕС выделит Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Это укрепит позиции Киева за столом переговоров.

Однако Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этом финансировании. Такое решение страны не поддержали.

Кроме того, Кошта заявил, что ЕС согласовал механизм по финансированию Украины до 2027 года. По его словам, это удалось сделать, несмотря на сложные дебаты по использованию замороженных российских активов.

Владимир Зеленский США ЕС война в Украине мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
