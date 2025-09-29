Відео
Головна Новини дня Україна хоче завершити війну цьогоріч — Сибіга розкрив деталі

Україна хоче завершити війну цьогоріч — Сибіга розкрив деталі

Дата публікації: 29 вересня 2025 22:51
Коли Україна планує завершити війну — заява Сибіги
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Україна прагне закінчити війну до кінця 2025 року. Зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа дала "новий імпульс".

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Заява Сибіги

Глава МЗС заявив про нову дипломатичну динаміку.

"Українська стійкість не є причиною для нескінченної війни. Ми прагнемо закінчити війну цього року. Після зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку ми отримали новий імпульс. Я би був дуже обережним. Ми здобули нову дипломатичну динаміку для мирних зусиль у потрібному напрямку", — заявив він.

Нагадаємо, Зеленський назвав країну, яка не зацікавлена у завершенні війни в України.

Також глава держави розповів, коли Україна може отримати гарантії безпеки, а також який сценарій завершення війни можливий.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
