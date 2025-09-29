Когда Украина планирует завершить войну — заявление Сибиги

Украина хочет завершить войну в этом году — Сибига раскрыл детали
Украина стремится закончить войну до конца 2025 года. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа дала "новый импульс".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Заявление Сибиги
Глава МИД заявил о новой дипломатической динамике.
"Украинская стойкость не является причиной для бесконечной войны. Мы стремимся закончить войну в этом году. После встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке мы получили новый импульс. Я бы был очень осторожным. Мы получили новую дипломатическую динамику для мирных усилий в нужном направлении", — заявил он.
