Главная Новости дня Украина хочет завершить войну в этом году — Сибига раскрыл детали

Украина хочет завершить войну в этом году — Сибига раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 22:51
Когда Украина планирует завершить войну — заявление Сибиги
Андрей Сибига. Фото: МИД

Украина стремится закончить войну до конца 2025 года. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа дала "новый импульс".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Заявление Сибиги

Глава МИД заявил о новой дипломатической динамике.

"Украинская стойкость не является причиной для бесконечной войны. Мы стремимся закончить войну в этом году. После встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке мы получили новый импульс. Я бы был очень осторожным. Мы получили новую дипломатическую динамику для мирных усилий в нужном направлении", — заявил он.

Напомним, Зеленский назвал страну, которая не заинтересована в завершении войны в Украине.

Также глава государства рассказал, когда Украина может получить гарантии безопасности, а также какой сценарий завершения войны возможен.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
