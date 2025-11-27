Україна й Латвія обговорили збільшення постачання БпЛА — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про нові домовленості з Латвією щодо виробництва та постачання дронів. Він зазначив, що Латвія передала Україні 12 тисяч безпілотників.

Про це очільник МЗС України заявив під час спільного брифінгу з главою МЗС Латвії Байбою Браже, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 27 листопада.

Сибіга про нові домовленості з Латвією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Латвія передала Україні 12 тисяч дронів та обговорила з Києвом розширення виробництва й постачання БпЛА у 2026 році.

Крім того, країни також узгодили подальші кроки у зміцненні оборонної співпраці та підтримці української інфраструктури.

Також очільники МЗС України та Латвії обговорили питання репараційного кредиту — триває спільна робота над консолідацією підтримки цих зусиль.

Сибіга зазначив, що країни домовилися просувати на рівні ЄС додаткові кроки для протидії "тіньовому" флоту РФ.

Також сторони обговорили оборонні пріоритети на наступний рік, розширення співпраці у сфері спільних виробництв та обміну технологіями.

Окремо зупинилися на підтримці енергетичної системи України.

Сибіга наголосив, що російські атаки на енергосистему завдали значних пошкоджень, і допомога партнерів є критично важливою напередодні зими.

"Ми також домовилися разом з іншими країнами Балтії працювати на рівні ЄС задля протидії флоту РФ.

Також обговорювали оборонні пріоритети на наступний рік, розширення оборонної співпраці між Україною та Латвією, зокрема у сфері спільних виробництв і обміну технологіями.

Особливу увагу приділили підтримці енергетичної системи, особливо напередодні зими", — поінформував Сибіга.

Зокрема, очільник МЗС України подякував за допомогу латвійського уряду громадам Чернігівщини у відбудові критичної та соціальної інфраструктури. А також за організацію відпочинку для дітей.

Загальна сума цьогорічних проєктів — 5,7 млн євро. Учора, 26 листопада, латвійська делегація відкрила два об’єкти, відбудовані за кошти Латвії: педіатричний корпус Чернігівської центральної лікарні та Центр захисту прав дитини.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2025 року російські винищувачі наблизилися до Латвії.

Також у вересні цього року на території Латвії знайшли уламки російського безпілотника.