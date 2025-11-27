Видео
Украина и Латвия расширяют производство БпЛА — Сибига

Дата публикации 27 ноября 2025 12:50
Украина и Латвия обсудили увеличение поставок БпЛА — Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о новых договоренностях с Латвией по производству и поставке дронов. Он отметил, что Латвия передала Украине 12 тысяч беспилотников.

Об этом глава МИД Украины заявил во время совместного брифинга с главой МИД Латвии Байбой Браже, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 27 ноября.

Читайте также:

Сибига о новых договоренностях с Латвией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Латвия передала Украине 12 тысяч дронов и обсудила с Киевом расширение производства и поставки БпЛА в 2026 году.

Кроме того, страны также согласовали дальнейшие шаги в укреплении оборонного сотрудничества и поддержке украинской инфраструктуры.

Также главы МИД Украины и Латвии обсудили вопрос репарационного кредита — продолжается совместная работа над консолидацией поддержки этих усилий.

Сибига отметил, что страны договорились продвигать на уровне ЕС дополнительные шаги для противодействия "теневому" флоту РФ.

Также стороны обсудили оборонные приоритеты на следующий год, расширение сотрудничества в сфере совместных производств и обмена технологиями.

Отдельно остановились на поддержке энергетической системы Украины.

Сибига отметил, что российские атаки на энергосистему нанесли значительные повреждения, и помощь партнеров является критически важной накануне зимы.

"Мы также договорились вместе с другими странами Балтии работать на уровне ЕС для противодействия флоту РФ.

Также обсуждали оборонные приоритеты на следующий год, расширение оборонного сотрудничества между Украиной и Латвией, в частности в сфере совместных производств и обмена технологиями.

Особое внимание уделили поддержке энергетической системы, особенно накануне зимы", — сообщил Сибига.

В частности, глава МИД Украины поблагодарил за помощь латвийского правительства общинам Черниговщины в восстановлении критической и социальной инфраструктуры. А также за организацию отдыха для детей.

Общая сумма нынешних проектов — 5,7 млн евро. Вчера, 26 ноября, латвийская делегация открыла два объекта, отстроенные за средства Латвии: педиатрический корпус Черниговской центральной больницы и Центр защиты прав ребенка.

Напомним, что в конце сентября 2025 года российские истребители приблизились к Латвии.

Также в сентябре этого года на территории Латвии нашли обломки российского беспилотника.

Андрей Сибига военная помощь Латвия дроны война в Украине сотрудничество
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
