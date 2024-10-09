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Україна евакуювала з Лівану 68 людей — привезли не лише українців

9 жовтня 2024 19:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Україна евакуювала з Лівану 68 осіб
Евакуйовані люди в аеропорту. Фото: ГУР
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Головне управління розвідки України спільно з Міністерством закордонних справ евакуювало з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців, а також 40 громадян ще семи країни.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки у середу, 9 жовтня.

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Евакуація людей з Лівану

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація: врятовано українців та громадян ще 7 держав світу. Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України", — йдеться у повідомленні. 

В ГУР повідомили, що літак, який вилетів з аеропорту Бейрута, приземлився у польському місті Жешув. Евакуйовано 28 українців, серед них 19 дорослих та 9 дітей.

"Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати і двох собак ― українці дбають про своїх домашніх улюбленців", — зазначили у розвідці. 

Також у межах цієї місії Україна допомогла покинути зону бойових дій 40 іноземцям з семи країн світу. Серед них 26 дорослих та 14 дітей.

Завдяки діям України у безпеці опинились громадяни: 

  • Аргентини ― 6 осіб; 
  • Мексики — 6 осіб; 
  • Молдови — 8 осіб; 
  • Румунії — 1 особа; 
  • Чехії — 5 осіб; 
  • Колумбії — 2 особи; 
  • Лівану — 12 осіб. 

Також у ГУР запевнили, що операція пройшла без ускладнень завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав.

"Дякуємо владі Республіки Польща за сприяння у проведенні евакуації. Також висловлюємо вдячність авіакомпанії Sky Up за системну допомогу під час усіх етапів місії", — йдеться у повідомленні ГУР. 

евакуація українців
Біля терміналу аеропорту. Фото: ГУР
евакуація з Лівану
Люди у приміщенні аеропорту під час евакуації. Фото: ГУР
Ліван евакуація
Евакуйовані люди в літаку. Фото: ГУР
евакуація
Люди в аеропорту під час евакуації. Фото: ГУР
собака
Евакуація собаки з Лівану. Фото: ГУР

Скільки людей евакуювала України

В ГУР нагадали, що під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни змогли вивезти 234 особи: 189 громадян України та 45 іноземців. Станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав. 

Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують активну роботу з надання допомоги нашим громадянам у Лівані.

У розвідці також зазначили, що тим, хто бажає скористатися допомогою держави, варто звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: emb_lb@mfa.gov.ua. 
На додачу до цього доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.

"Україна завжди докладає зусиль, щоб допомогти своїм громадянам у складні часи в будь-якій точці світу — це головний пріоритет", — підкреслили в ГУР.

Раніше ми писали, що ГУР спільно з МЗС України 1 жовтня евакуювало з Лівану 179 людей, серед яких 134 українці. 

Нагадаємо, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану.

евакуація МЗС Україна Ліван ГУР війна

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