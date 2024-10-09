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Украина эвакуировала из Ливана 68 человек — привезли не только украинцев

9 октября 2024 19:28
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Украина эвакуировала из Ливана 68 человек
Эвакуированные люди в аэропорту. Фото: ГУР
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Главное управление разведки Украины совместно с Министерством иностранных дел эвакуировало из Ливана еще 68 человек. Среди них 28 украинцев, а также 40 граждан еще семи стран.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки в среду, 9 октября.

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"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась безопасность и экономическая ситуация: спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира. Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины", — говорится в сообщении.

В ГУР сообщили, что вылетевший из аэропорта Бейрута самолет приземлился в польском городе Жешув. Эвакуированы 28 украинцев, в том числе 19 взрослых и 9 детей.

"Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак — украинцы заботятся о своих домашних любимцах", — отметили в разведке.

Также в рамках этой миссии Украина помогла покинуть зону боевых действий 40 иностранцев из семи стран мира. Среди них 26 взрослых и 14 детей.

Благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:

  • Аргентины — 6 человек;
  • Мексики — 6 человек;
  • Молдовы — 8 человек;
  • Румынии — 1 человек;
  • Чехии — 5 человек;
  • Колумбии — 2 человека;
  • Ливана — 12 человек.

Также в ГУР заверили, что операция прошла без затруднений благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств.

"Благодарим власти Республики Польша за содействие в проведении эвакуации. Также выражаем благодарность авиакомпании Sky Up за системную помощь во время всех этапов миссии", — говорится в сообщении ГУР.

эвакуация украинцев
Возле терминала аэропорта. Фото: ГУР
эвакуация из Ливана
Люди в аэропорту во время эвакуации. Фото: ГУР
Ливан эвакуация
Эвакуированные люди в самолете. Фото: ГУР
эвакуация
Люди в аэропорту во время эвакуации. Фото: ГУР
собака
Эвакуация собаки из Ливана. Фото: ГУР

Сколько человек эвакуировало Украину

В ГУР напомнили, что в предыдущие три миссии из ближневосточной страны смогли вывезти 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. По состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуировано 302 человека — 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают активную работу по оказанию помощи нашим гражданам в Ливане.

В разведке также отметили, что желающим воспользоваться помощью государства следует обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте: emb_lb@mfa.gov.ua.
Вдобавок к этому доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру +38-044-238-16-57.

"Украина всегда прилагает усилия, чтобы помочь своим гражданам в сложные времена в любой точке мира — это главный приоритет", — подчеркнули в ГУР.

Ранее мы писали, что ГУР совместно с МИД Украины 1 октября эвакуировало из Ливана 179 человек, среди которых 134 украинца.

Напомним, что в ночь с 30 сентября на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале наземной операции в приграничной зоне на юге Ливана.

эвакуация МИД Украина Ливан ГУР війна

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