Украина эвакуировала из Ливана 68 человек — привезли не только украинцев
Главное управление разведки Украины совместно с Министерством иностранных дел эвакуировало из Ливана еще 68 человек. Среди них 28 украинцев, а также 40 граждан еще семи стран.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки в среду, 9 октября.
Эвакуация людей из Ливана
"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась безопасность и экономическая ситуация: спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира. Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины", — говорится в сообщении.
В ГУР сообщили, что вылетевший из аэропорта Бейрута самолет приземлился в польском городе Жешув. Эвакуированы 28 украинцев, в том числе 19 взрослых и 9 детей.
"Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак — украинцы заботятся о своих домашних любимцах", — отметили в разведке.
Также в рамках этой миссии Украина помогла покинуть зону боевых действий 40 иностранцев из семи стран мира. Среди них 26 взрослых и 14 детей.
Благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:
- Аргентины — 6 человек;
- Мексики — 6 человек;
- Молдовы — 8 человек;
- Румынии — 1 человек;
- Чехии — 5 человек;
- Колумбии — 2 человека;
- Ливана — 12 человек.
Также в ГУР заверили, что операция прошла без затруднений благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств.
"Благодарим власти Республики Польша за содействие в проведении эвакуации. Также выражаем благодарность авиакомпании Sky Up за системную помощь во время всех этапов миссии", — говорится в сообщении ГУР.
Сколько человек эвакуировало Украину
В ГУР напомнили, что в предыдущие три миссии из ближневосточной страны смогли вывезти 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. По состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуировано 302 человека — 217 украинцев и 85 граждан других государств.
Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают активную работу по оказанию помощи нашим гражданам в Ливане.
В разведке также отметили, что желающим воспользоваться помощью государства следует обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте: emb_lb@mfa.gov.ua.
Вдобавок к этому доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру +38-044-238-16-57.
"Украина всегда прилагает усилия, чтобы помочь своим гражданам в сложные времена в любой точке мира — это главный приоритет", — подчеркнули в ГУР.
Ранее мы писали, что ГУР совместно с МИД Украины 1 октября эвакуировало из Ливана 179 человек, среди которых 134 украинца.
Напомним, что в ночь с 30 сентября на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале наземной операции в приграничной зоне на юге Ливана.
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