Міністри оборони США та Ізраїлю обговорили операцію ЦАХАЛ у Лівані

Обстріл Лівану. Ілюстративне фото: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

У понеділок, 30 вересня, міністр оборони США Ллойд Остін провів зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом бесіду, щоб обговорити події у сфері безпеки та операції Ізраїлю. Зокрема, наземну операцію Цахала на півдні Лівану.

Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер, йдеться на сайті Міноборони США.

Читайте також:

Про що говорили міністри оборони двох країн

Під час бесіди Остін підтвердив підтримку США у праві Ізраїлю на самооборону від Ірану, ліванської "Хезболли", ХАМАСу, хуситів та інших терористичних організацій, що підтримуються Іраном.

Обидва погодилися з необхідністю ліквідації інфраструктури нападу вздовж кордону, щоб ліванська "Хезболла" не змогла напасти на північні кордони Ізраїлю, за прикладом, як це зробив ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Міністр підтвердив, що для забезпечення безпечного повернення цивільного населення до своїх будинків по обидва боки кордону необхідне дипломатичне рішення. Він і міністр Галлант обговорили важливість якнайшвидшого переходу від військових операцій до дипломатичного шляху забезпечення безпеки та стабільності", — заявив Райдер.

За словами прес-секретаря Пентагону, Ллойд Остін дав ясно зрозуміти, що Сполучені Штати добре підготовлені до захисту персоналу США, партнерів і союзників перед загрозами з боку Ірану та терористичних організацій, які підтримує Іран. Ба більше, американська сторона сповнена рішучості недопущення, щоб який-небудь суб'єкт використовував напруженість чи розширював конфлікт.

Також Пет Райдер додав, що обидва міністри обговорили серйозні наслідки для Ірану у разі, якщо країна вирішить розпочати прямий військовий напад на Ізраїль.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про наземну операцію на півдні Лівану. Наземні сили ЦАХАЛ підтримує авіація та артилерія ізраїльтян.

Також ми писали, що згідно із заявами офіційних осіб Ізраїлю, жодної довгострокової окупації Лівану не буде. При цьому вони не уточнюють, наскільки глибоко увійдуть війська і як довго триватиме операція.