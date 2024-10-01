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Главы Минобороны США и Израиля обсудили ход операции ЦАХАЛа в Ливане

1 октября 2024 07:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Министры обороны США и Израиля обсудили операцию ЦАХАЛ в Ливане
Обстрел Ливана. Иллюстративное фото: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В понедельник 30 сентября министр обороны США Ллойд Остин провел со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом беседу, чтобы обсудить события в сфере безопасности и операции Израиля. В частности, наземную операцию ЦАХАЛа на юге Ливана.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, говорится на сайте Минобороны США.

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В ходе беседы Остин подтвердил поддержку США в праве Израиля на самооборону от Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАСа, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций.

Оба согласились с необходимостью ликвидации инфраструктуры нападения вдоль границы, чтобы ливанская "Хезболла" не смогла совершить нападение на северные границы Израиля, по примеру, как это сделал ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Министр подтвердил, что для обеспечения безопасного возвращения гражданского населения в свои дома по обе стороны границы необходимо дипломатическое решение. Он и министр Галлант обсудили важность скорейшего перехода от военных операций к дипломатическому пути обеспечения безопасности и стабильности", — заявил Райдер.

По словам пресс-секретаря Пентагона, Ллойд Остин дал ясно понять, что Соединенные Штаты хорошо подготовлены к защите персонала США, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций. Более того, американская сторона полна решимости не допустить, чтоб какой-либо субъект использовал напряженность или расширял конфликт.

Также Пэт Райдер добавил, что оба министра обсудили серьезные последствия для Ирана в случае, если страна решит начать прямое военное нападение на Израиль.

Напомним, что в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля официально объявила о наземной операции на юге Ливана. Наземные силы ЦАХАЛ поддерживает авиация и артиллерия.

Также мы писали, что согласно заявлениям официальных лиц Израиля, никакой долгосрочной оккупации Ливана не будет. При этом, как пишет CNN, они не уточняют, насколько глубоко войдут войска и как долго будет продолжаться операция.

США Израиль Ливан Ллойд Остин Хезболла

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