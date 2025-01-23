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Україна евакуювала моряків, які були в полоні єменських хуситів

23 січня 2025 11:12
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна повернула трьох моряків, яких захопили в полон єменські хусити
Вантажне судно, яке захопили хусити. Фото: AFP
Євгенія Брюховецька - редактор

Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України евакуювали українських моряків. Раніше їх звільнили з полону єменських хуситів.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 23 січня.

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Відомо, що 19 листопада 2023 року українські моряки в Червоному морі потрапили в полон до єменських хуситів. Операція України з їхнього звільнення тривала понад рік: відбулися складні неофіційні переговори з хуситами.

Перший прямий контакт з полоненими моряками воєнні розвідники встановили 3 квітня 2024 року та запевнили, що тривають всі можливі заходи для їхнього звільнення. А 22 січня 2025 року громадяни України були звільнені. 

Троє українських моряків були звільнені з полону єменських хуситів
Повернення моряків. Фото: відкриті джерела

За дорученням президента Володимира Зеленського ГУР та МЗС евакуювали трьох українських членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader. Операція відбулася за підтримки Королівського Офісу Султанату Оман. Зараз моряки прямують на зустріч з родинами, на них чекає реабілітація. 

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Скриншот допису ГУР
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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, 1 січня США завдали ударів по єменських хуситах, уразивши командно-управлінський об'єкт бойовиків.

А 5 січня хусити запустили балістичну ракету в напрямку Ізраїлю, у відповідь США та Британія атакували угруповання в місті Саада.

МЗС моряки полонені ГУР хусити

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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