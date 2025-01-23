Україна повернула трьох моряків, яких захопили в полон єменські хусити

Україна евакуювала моряків, які були в полоні єменських хуситів
Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України евакуювали українських моряків. Раніше їх звільнили з полону єменських хуситів.
Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 23 січня.
Евакуація українських моряків
Відомо, що 19 листопада 2023 року українські моряки в Червоному морі потрапили в полон до єменських хуситів. Операція України з їхнього звільнення тривала понад рік: відбулися складні неофіційні переговори з хуситами.
Перший прямий контакт з полоненими моряками воєнні розвідники встановили 3 квітня 2024 року та запевнили, що тривають всі можливі заходи для їхнього звільнення. А 22 січня 2025 року громадяни України були звільнені.
За дорученням президента Володимира Зеленського ГУР та МЗС евакуювали трьох українських членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader. Операція відбулася за підтримки Королівського Офісу Султанату Оман. Зараз моряки прямують на зустріч з родинами, на них чекає реабілітація.
Нагадаємо, 1 січня США завдали ударів по єменських хуситах, уразивши командно-управлінський об'єкт бойовиків.
А 5 січня хусити запустили балістичну ракету в напрямку Ізраїлю, у відповідь США та Британія атакували угруповання в місті Саада.
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