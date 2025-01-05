Війська США та Британії вдарили по хуситах в Ємені, — ЗМІ

Атака на хуситів. Ілюстративне фото: Reuters

Війська Сполучених Штатів Америки та Великої Британії вранці у неділю, 5 січня, атакували хуситів в Ємені. Напередодні хусити запустили балістичну ракету в напрямку Ізраїлю.

Про це пише Times Of Israel.

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Атака на хуситів

За повідомленнями арабських ЗМІ, війська США та Британії завдали три раунди ударів по місту Саада на північному заході Ємену. Відомо, що ця територія контролюється угрупуванням хуситів.

Водночас поки не було підтвердження чи спростування цієї інформації від американських та британських військових. За кілька годин до цього по Ізраїлю запустили балістичну ракету з боку Ємену, її збила ППО.

Представник хуситів заявив, що атаки триватимуть, доки не закінчаться бойові дії у Секторі Гази. Але він не взяв на себе безпосередньої відповідальності за запуск ракети по Ізраїлю.

Нагадаємо, наприкінці грудня сили Центрального командування США завдали високоточних ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Там було уражено командно-управлінський об'єкт бойовиків.

Також ЦАХАЛ завдав авіаударів по об’єктах руху хуситів у Ємені включно з міжнародним аеропортом Сани та портами на західному узбережжі країни.