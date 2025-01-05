Войска США и Британии ударили по хуситам в Йемене, — СМИ

Атака на хуситов. Иллюстративное фото: Reuters

Военные Соединенных Штатов Америки и Великобритании утром в воскресенье, 5 января, атаковали хуситов в Йемене. Накануне хуситы запустили баллистическую ракету в направлении Израиля.

Об этом пишет Times Of Israel.

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Атака на хуситов

По сообщениям арабских СМИ, войска США и Британии нанесли три раунда ударов по городу Саада на северо-западе Йемена. Известно, что эта территория контролируется группировкой хуситов.

В то же время пока не было подтверждения или опровержения этой информации от американских и британских военных. За несколько часов до этого по Израилю запустили баллистическую ракету со стороны Йемена, ее сбила ПВО.

Представитель хуситов заявил, что атаки будут продолжаться, пока не закончатся боевые действия в Секторе Газа. Но он не взял на себя непосредственной ответственности за запуск ракеты по Израилю.

Напомним, в конце декабря силы Центрального командования США нанесли высокоточные удары по объектам хуситов в Йемене. Там был поражен командно-управленческий объект боевиков.

Также ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам движения хуситов в Йемене, включая международный аэропорт Саны и порты на западном побережье страны.