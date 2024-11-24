Росія вербує єменців для участі у війні проти України — деталі

Єменські чоловіки. Фото: Osamah Abdulrahman

Росія активно вербує сотні єменців для участі у війні проти України. Їм обіцяють високооплачувану роботу і російське громадянство, однак одразу відправляють на лінію фронту.

Про це повідомляє Financial Times у неділю, 24 листопада.

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"Поява в Україні різношерстої групи єменських найманців — здебільшого недобровільних — показує, як конфлікт дедалі більше втягує в себе солдатів з-за кордону в міру зростання втрат і спроб Кремля уникнути повної мобілізації... Єменська кампанія з вербування також підкреслює, що Росія дедалі більше зближується з Іраном і союзними йому бойовими угрупованнями на Близькому Сході", — йдеться у матеріалі.

У контрактах, підписаних громадянами Ємену, зазначено, що компанія була заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком Хуті. За реєстраційними документами, компанія є туроператором і роздрібним постачальником медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

Видання зазначає, що вербування єменських солдатів, ймовірно, почалося ще у липні. Відомо, що один із контрактів було датовано 3 липня і підписано керівником центру відбору солдатів-контрактників у Нижньому Новгороді.

Контракт. Фото: FT

Один із новобранців, на ім'я Набіль розповів, що входив до групи з приблизно 200 єменців, яких призвали в армію РФ у вересні. За його словами, багато хто з чоловіків не мав військової підготовки. Він пояснив, що їх обманом змусили приїхати в Росію і підписати контракти, які вони не могли прочитати.

Набіль каже, що йому обіцяли вигідну роботу в таких сферах, як "безпека" та "інженерія", і він погодився, сподіваючись заробити достатньо для завершення навчання. Однак замість цього, через кілька тижнів, він разом із чотирма іншими єменцями опинився на фронті в Україні.

"Ми піддаємося бомбардуванням. Міни, безпілотники, риємо бункери... У нас немає навіть п'яти хвилин на відпочинок, ми так втомилися", — сказав один із чоловіків.

Єменці також скаржилися на відсутність зимового одягу.

Нагадаємо, в Росії для окупантів почали постачати шкури оленів. Їх рекомендують використовувати для маскування.

Також Північна Корея може розгорнути до 100 000 солдатів для підтримки Росії у війні проти України.