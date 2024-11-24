Россия вербует йеменцев для участия в войне против Украины — детали

Йеменские мужчины. Фото: Osamah Abdulrahman

Россия активно вербует сотни йеменцев для участия в войне против Украины. Им обещают высокооплачиваемую работу и российское гражданство, однако сразу отправляют на линию фронта.

Об этом сообщает Financial Times в воскресенье, 24 ноября.

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"Появление в Украине разношерстной группы йеменских наемников — в основном недобровольных — показывает, как конфликт все больше втягивает в себя солдат из-за рубежа по мере роста потерь и попыток Кремля избежать полной мобилизации... Йеменская кампания по вербовке также подчеркивает, что Россия все больше сближается с Ираном и союзными ему боевыми группировками на Ближнем Востоке", — говорится в материале.

В контрактах, подписанных гражданами Йемена, указано, что компания была основана Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри, известным политиком Хути. По регистрационным документам, компания является туроператором и розничным поставщиком медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Издание отмечает, что вербовка йеменских солдат, вероятно, началась еще в июле. Известно, что один из контрактов был датирован 3 июля и подписан руководителем центра отбора солдат-контрактников в Нижнем Новгороде.

Договор. Фото: FT

Один из новобранцев, по имени Набиль рассказал, что входил в группу из примерно 200 йеменцев, которых призвали в армию РФ в сентябре. По его словам, многие из мужчин не имели военной подготовки. Он объяснил, что их обманом заставили приехать в Россию и подписать контракты, которые они не могли прочитать.

Набиль говорит, что ему обещали выгодную работу в таких сферах, как "безопасность" и "инженерия", и он согласился, надеясь заработать достаточно для завершения обучения. Однако вместо этого, через несколько недель, он вместе с четырьмя другими йеменцами оказался на фронте в Украине.

"Мы подвергаемся бомбардировкам. Мины, беспилотники, роем бункеры... У нас нет даже пяти минут на отдых, мы так устали", — сказал один из мужчин.

Йеменцы также жаловались на отсутствие зимней одежды.

Напомним, в России для оккупантов начали поставлять шкуры оленей. Их рекомендуют использовать для маскировки.

Также Северная Корея может развернуть до 100 000 солдат для поддержки России в войне против Украины.