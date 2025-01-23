Украина вернула трех моряков, которых захватили в плен йеменские хуситы

Грузовое судно, которое захватили хуситы. Фото: AFP

Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины эвакуировали украинских моряков. Ранее их освободили из плена йеменских хуситов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в четверг, 23 января.

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Эвакуация украинских моряков

Известно, что 19 ноября 2023 года украинские моряки в Красном море попали в плен к йеменским хуситам. Операция Украины по их освобождению длилась больше года: состоялись сложные неофициальные переговоры с хуситами.

Первый прямой контакт с пленными моряками военные разведчики установили 3 апреля 2024 года и заверили, что продолжаются все возможные меры для их освобождения. А 22 января 2025 года граждане Украины были освобождены.

Возвращение моряков. Фото: открытые источники

По поручению президента Владимира Зеленского ГУР и МИД эвакуировали трех украинских членов экипажа грузового судна Galaxy Leader. Операция состоялась при поддержке Королевского Офиса Султаната Оман. Сейчас моряки направляются на встречу с семьями, им предстоит реабилитация.

Скриншот поста ГУР

Скриншот поста ГУР

Напомним, 1 января США нанесли удары по йеменским хуситам, поразив командно-управленческий объект боевиков.

А 5 января хуситы запустили баллистическую ракету в направлении Израиля, в ответ США и Британия атаковали группировку в городе Саада.