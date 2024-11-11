Курахівську ТЕС розібрали на запчастини — це було вимушеним кроком

Курахівська ТЕС. Фото: Вікіпедія

Україна розібрала на запчастини Курахівську теплову електростанцію (ТЕС) у Донецькій області. Компоненти використали для відновлення потужностей ДТЕК.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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У матеріалі ЗМІ йдеться, що компанія ДТЕК, готуючи енергосистему до зими, вирішила розібрати прифронтову Курахівську ТЕС на запчастини для ремонту інших об’єктів. Демонтаж розпочався навесні та тривав до кінця літа.

Цей крок був спричинений затримками поставок енергетичного обладнання від партнерів через бюрократію. ДТЕК також шукала запчастини в Європі, але на поставки потрібен був значний час.

Видання зазначає, що Курахівська ТЕС втратила доступ до вугілля через зруйнований міст, а наближення лінії фронту унеможливило її відновлення.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко назвав рішення про розбір станції на запчастини вимушеним, оскільки "вибору не було". Працівники складно сприйняли демонтаж, адже багато хто присвятив станції роки праці.

Попри складнощі з транспортуванням надважкого обладнання, запчастини з Курахівської ТЕС допомогли ДТЕК відновити близько 60% потужностей після російських атак. У компанії зазначили, що планують відновити станцію, коли дозволять обставини, хоча це може затягнутися.

Раніше компанія ДТЕК відзвітувала про стовідсоткову готовність енергетичної системи Україну до зими. Енергетики відновлювали пошкоджені генерації та проводили роботи зі зміцнення електромереж.

Також ми писали, що відновлення теплоелектростанцій після обстрілів вимагає значних фінансових вкладень і часу. З початку року на ремонти вже було витрачено понад 2,1 мільярда гривень.