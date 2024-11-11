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Украина демонтировала одну из прифронтовых ТЭС, — WSJ

11 ноября 2024 15:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Кураховскую ТЭС разобрали на запчасти — это был вынужденный шаг
Кураховская ТЭС. Фото: Википедия
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина разобрала на запчасти Кураховскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Донецкой области. Компоненты использовали для восстановления мощностей ДТЭК.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В материале СМИ говорится, что компания ДТЭК, готовя энергосистему к зиме, решила разобрать прифронтовую Кураховскую ТЭС на запчасти для ремонта других объектов. Демонтаж начался весной и продолжался до конца лета.

Этот шаг был вызван задержкой поставок энергетического оборудования от партнеров через бюрократию. ДТЭК также искала запчасти в Европе, но на поставки потребовалось значительное время.

Издание отмечает, что Кураховская ТЭС потеряла доступ к углю из-за разрушенного моста, а приближение линии фронта сделало невозможным ее восстановление.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко назвал решение о разборе станции на запчасти вынужденным, поскольку "выбора не было". Работники сложно восприняли демонтаж, ведь многие посвятили станции годы работы.

Несмотря на сложности с транспортировкой сверхтяжелого оборудования, запчасти с Кураховской ТЭС помогли ДТЭК восстановить около 60% мощностей после российских атак. В компании отметили, что планируют восстановить станцию, когда разрешат обстоятельства, хотя это может затянуться.

Ранее компания ДТЭК отчиталась о стопроцентной готовности энергетической системы Украины к зиме. Энергетики восстанавливали поврежденные генерации и проводили работы по укреплению электросетей.

Также мы писали, что восстановление теплоэлектростанций после обстрелов требует значительных финансовых вложений и времени. С начала года на ремонты уже было израсходовано более 2,1 миллиарда гривен.

Донецкая область сфера энергетики война в Украине ДТЭК ТЭС энергосистема

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